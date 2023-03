Trump schoffeert partijgenoten als ‘imbecielen’ op hoogmis conservatief Amerika

met videoDonald Trump heeft zijn partijgenoten gewaarschuwd dat hij de enige presidentskandidaat van 2024 is die in staat is om de Verenigde Staten te redden. De voormalige president van de Verenigde Staten zei dat gisteravond op de laatste dag van CPAC, de vierdaagse hoogmis van de conservatieve Amerikanen die bijeenkwamen in de staat Maryland.

Pas volgend jaar gaan de Amerikanen naar de stembus maar deze maanden zijn belangrijk voor potentiële kandidaten om voldoende fondsen te verzamelen voor de verkiezingsstrijd. Trump, die in november al zijn kandidatuur aankondigde, zette de toon in een uur en 45 minuten durende toespraak waarbij hij niemand spaarde, ook zijn eigen kamp niet. Hij is vooralsnog een van de drie figuren van de Republikeinse Partij die zich hebben opgeworpen als presidentskandidaat voor de verkiezingen van volgend jaar. Hij hoopt begin 2025 aan zijn tweede ambtstermijn te kunnen beginnen.

Trump trok op de hem bekende wijze van leer tegen ‘oorlogszuchtige’ Democraten en vooral de ‘dwepers en imbecielen’ van de Republikeinse Partij. ,,We hadden een Republikeinse partij geleid door freaks, neoconservatieven, globalisten, opengrenzen-fanatici en klootzakken”, zei hij, waarbij hij verschillende partijbaronnen bij naam noemde. ,,We zullen nooit teruggaan naar de tijden van Paul Ryan, Karl Rove en Jeb Bush. Mensen zijn die globalisten beu, ze willen America First zien.”

Donald Trump arriveert in het congrescentrum in National Harbor.

Moe

Toen Trump zaterdagavond het hoofdpodium betrad werd hij aangekondigd als ‘de volgende president van de Verenigde Staten’. Amerikaanse kiezers, wist Trump, zijn moe van ‘politieke dynastieën, verrotte speciale belangen, China-liefhebbende politici en aanhangers van eindeloze buitenlandse oorlogen’. ,,Als er niet snel iets gebeurt, krijgen we een derde wereldoorlog”, waarschuwde hij nadat hij de Amerikaanse hulp aan Oekraïne openlijk had afgekeurd. Trump kreeg het luidste applaus toen hij tekeer ging tegen woke-denken.

CPAC was tot voor kort de belangrijkste bijeenkomst van alle conservatieve activisten en leiders in de Verenigde Staten, maar is volledig opgeslokt door de extreemrechtse ‘Make America Great Again’-beweging van Donald Trump. De editie van 2023 werd dan ook gekenmerkt door talloze toespraken van enkele van de meest toegewijde Trumpisten in het land. Veel andere potentiële Republikeinse kandidaten voor 2024, met voorop Trumps grootste rivaal Ron DeSantis, sloegen de conventie deze keer liever over. Een Amerikaanse nieuwszender noemde de CPAC “een Trumpfestijn” met talrijke verkooppunten van bijvoorbeeld Trump-petjes of shirts met ‘Make America Great Again’ erop. In een opiniepeiling onder Republikeinse aanwezigen steunde zaterdag 62 procent Trump als presidentskandidaat en slechts 20 procent zijn voornaamste partijrivaal Ron DeSantis. Op de derde plaats kwam een zakenman uit Michigan, Perry Johnson. In andere peilingen is het verschil tussen Tump en DeSantis veel kleiner, ongeveer tien percentagepunten.

De aankomst van kandidaat en rivaal van Trump Nikki Haley.

De Republikeinse ex-gouverneur van South Carolina Nikki Haley en de zakenman en activist Vivek Ramaswamy hebben zich ook kandidaat gesteld om namens de partij aan de presidentsverkiezingen mee te doen, maar ze speelden een ondergeschikte rol op de CPAC. Niet iedereen in Republikeinse kring gaat nog voor Trump. Fox News, een zender die Trump de afgelopen maanden op afstand heeft gehouden vanwege diens aanhoudende en onjuiste beweringen dat er bij de verkiezingen is gesjoemeld met telapparatuur - wat Fox News nu op een miljardenclaim is komen te staan van de maker van het gebruikte Dominion Voting System - zond uiteindelijk een deel van zijn toespraak live op televisie uit. Dat gebeurde pas na klachten van de CPAC-organisatie daags tevoren over een gebrek aan aandacht voor Trump.

Jair Bolsonaro (links) kwam nog even het podium op.

Eerder op de avond, in een gesprek met verslaggevers, zei Trump dat hij ‘absoluut’ in de kandidatenrace van 2024 zou blijven, zelfs als hij zou worden aangeklaagd in een van de justitiële onderzoeken waarmee hij wordt geconfronteerd vanwege het omgaan met geheime documenten en de nasleep van de verkiezingen van 2020.

Voormalig Braziliaans president Jair Bolsonaro, verslagen bij de laatste presidentsverkiezingen in zijn land, was eregast en oogstte zaterdag een luid applaus van de zaal. Hij sprak tot de conferentie met een boodschap over een politieke comeback die op die van Trump leek. ,,Ik ben God dankbaar voor de missie president van Brazilië te zijn geweest, maar ik voel dat die missie nog niet over is.” Bolsonaro is nadat hij de verkiezingen vorig jaar verloor naar Florida uitgeweken.

