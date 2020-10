Trump schrijft geschiedenis met benoeming opperrechter

Amy Coney Barrett mag door de Amerikaanse president Donald Trump worden benoemd tot rechter in het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Dat heeft een senaatsmeerderheid maandagavond (plaatselijke tijd) in een stemming bepaald. De 48-jarige Coney Barrett volgt Ruth Bader Ginsburg op, die vorige maand overleed.

De goedkeuring van de nominatie van Coney Barrett was eigenlijk een formaliteit, gezien de Republikeinse meerderheid in de senaat. Van de senatoren stemden 52 voor het goedkeuren van Coney Barretts nominatie en stemden er 48 tegen. Senator Susan Collins uit de staat Maine was de enige Republikein die tegen stemde.

Coney Barrett legde dezelfde avond nog de eerste eed af in het Witte Huis. Ze zei het als haar taak te zien om haar eigen politieke voorkeuren geen rol te laten spelen in de vervulling van haar ambt. Dinsdag zal opperrechter John Roberts de tweede eed van Coney Barrett afnemen in het Hooggerechtshof, waarmee haar benoeming definitief is en alle zetels in het Hooggerechtshof weer zijn gevuld.

Volledig scherm © AP

Conservatieve meerderheid

De conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof is daarmee gegroeid naar zes tegen drie. Coney Barrett wordt de derde hoge rechter die door Trump is aangesteld. Ze heeft een lange carrière voor zich, aangezien hoge rechters in de regel dienen voor het leven.

De Democraten zijn fel tegen de benoeming van Coney Barrett. Zij vrezen dat ze samen met andere conservatieven in het Hooggerechtshof een streep zal zetten door de zorgverzekeringswet van de Obama-regering en zien haar als een bedreiging voor het recht op abortus en de gelijke rechten van lhbti+’ers. Ook kan de benoeming van Coney Barrett slecht nieuws zijn voor de Democraten als het Hooggerechtshof een oordeel moet vellen over de aankomende verkiezingen.

De Democraten vinden bovendien dat de winnaar van de presidentsverkiezingen, die over een week plaatsvinden, moet bepalen wie Bader Ginsburg opvolgt en boycotten vorige week daarom een eerdere stemming in de senaatscommissie voor Juridische Zaken. De Republikeinen blokkeerden in 2016 nog een kandidaat van president Barack Obama omdat zij het niet kies vonden dat hij vlak voor de verkiezingen nog een hoge rechter zou benoemen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Ongeloofwaardig’

Chuck Schumer, fractieleider van de Democraten in de senaat, zei maandagavond dat de Republikeinen zich met de goedkeuring van de nominatie van Coney Barret ongeloofwaardig hebben gemaakt. ,,De waarheid is dat deze nominatie onderdeel is van een decennialange campagne om de rechterlijke macht ver naar rechts te trekken’’, zei Schumer.

Mitch McConnell, de voorzitter van de Republikeinen die een meerderheid hebben in de senaat, legde die kritiek naast zich neer. ,,We twijfelen er niet aan dat als de situatie omgekeerd was geweest, de Democraten hun kandidaat hadden goedgekeurd. Je kan niet alles winnen, en verkiezingen hebben gevolgen.’’

Bekijk al onze video’s rond de Amerikaanse verkiezingen:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.