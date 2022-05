Trump spreekt op wapenlobbycongres, drie dagen na bloedbad in Texas, gouverneur komt niet

Dinsdag vond in Texas nog een bloedbad plaats in een basisschool. Een 18-jarige schoot negentien kinderen en twee leraren dood. De kinderen waren tussen de 7 en 10 jaar oud. De fabrikant van het wapen dat de schutter gebruikte, maakte donderdagavond bekend niet aan de conventie te zullen meedoen. “We geloven dat deze week niet het juiste moment is om onze producten in Texas te promoten tijdens de NRA-bijeenkomst”, aldus het bedrijf.

Wapenwetgeving ligt gevoelig in de Verenigde Staten. De NRA komt op voor het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet, dat burgers het recht zou geven om wapens te bezitten. De wetstekst uit 1791 wordt al sinds tijden verschillend uitgelegd in de slepende Amerikaanse discussie over het recht op wapenbezit.

Ook de Republikeinse gouverneur van Texas Greg Abbott zal spreken op het NRA-congres. Hij noemde de moordpartij een “afschuwelijke en onbegrijpelijke daad”. President Joe Biden heeft het parlement opgeroepen om “verstandige wapenwetten” aan te nemen. “Als natie moeten we ons afvragen: wanneer gaan we in godsnaam in opstand komen tegen de wapenlobby?” Het congres van de NRA duurt drie dagen.

Texaanse gouverneur

De Texaanse gouverneur Greg Abbott zal vrijdag de bijeenkomst van wapenlobby NRA in zijn staat toch niet in persoon bijwonen, enkele dagen nadat op een basisschool in Texas een fatale schietpartij was. De Amerikaanse nieuwszender NBC meldt dat er nu een videoboodschap van de Republikein wordt uitgezonden.

Abbott, die in november wil worden herkozen, slaat het driedaagse congres in Houston over om opnieuw een bezoek te kunnen brengen aan Uvalde. Daar werden dinsdag negentien kinderen en twee leraren doodgeschoten. Abbott spreekt in die plaats met inwoners en lokale functionarissen, waarna een persconferentie wordt gehouden.

Tijdens het jaarlijkse wapenlobbycongres staan toespraken op het programma van onder anderen voormalig president Donald Trump en de Republikeinse senator Ted Cruz. Trump heeft laten weten dat hij zijn afspraak met de NRA om te komen spreken zal nakomen en dat hij “een belangrijke boodschap voor Amerika” heeft.