Trump staat achter liquidatie: ‘Soleimani had jaren geleden al gedood moeten worden’

Pompeo liet tegen nieuwszender CNN in het midden wat Soleimani precies van plan zou zijn geweest, maar de Amerikaanse speciale gezant voor Iran, Brian Hook, zei tegen televisiezender Al Arabiya dat het ging om een aanval op Amerikaanse doelen in Irak en Libanon. Iran heeft veel invloed in voornoemde landen. Generaal Soleimani werd in Iran als een oorlogsheld vereerd. Ook was hij de rechterhand van geestelijk leider ayatollah Khamenei. Soleimani leidde speciale troepen van de machtige Revolutionaire Garde. Die hebben een belangrijke rol gespeeld bij de nederlagen van IS in Syrië en Irak door het uitvoeren van acties in de regio.

Staatsgreep in Irak

VS-senator Marco Rubio twitterde dat Soleimani bezig was met het voorbereiden van, en de opdracht had gegeven tot, een ‘staatsgreep’ in Irak. De Republikein zei ook dat de hoogste militaire leider van Iran de afgelopen dagen bezig was met het plannen van aanvallen op ‘Amerikaanse burgers, bondgenoten en belangen’. Minister Pompeo stelde dat op basis van ‘inlichtingen’ is besloten in actie te komen. ,,Deze man bracht al heel lang Amerikaanse levens in gevaar. Afgelopen nacht was het moment dat we moesten toeslaan om te zorgen dat deze op handen zijnde aanval verstoord zou worden.’’

‘Grootste fout VS’

De Iraanse Nationale Veiligheidsraad liet weten dat op ‘de juiste tijd en plaats’ wraak zal worden genomen voor de dood van Soleimani. Het belangrijke veiligheidsorgaan noemde de ‘criminele aanval’ op de generaal de ‘grootste fout’ die Washington heeft gemaakt in het westen van Azië. President Trump heeft via Twitter op de dreiging gereageerd en zegt dat ‘Iran nog nooit een oorlog heeft gewonnen, maar altijd aan de onderhandelingstafel wint’. Met die boodschap lijkt hij de enorme woede en wraaklust in Iran te willen temperen. ,,Hij had al jaren geleden gedood moeten worden’’, zegt hij over Soleimani.

Teheran niet zo bedroefd

Trump suggereert dat Soleimani ook in Iran zelf werd gehaat en gevreesd en dat het leiderschap in Teheran ‘lang niet zo bedroefd is als ze beweren’. ,,Generaal Soleimani heeft duizenden Amerikanen gedood of verwond in de loop der jaren en was van plan er nog veel meer te vermoorden, maar hij is gepakt.’’



Volgens de Amerikaanse president is de omgekomen generaal ‘direct en indirect’ verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen. ,,Onder wie het grote aantal demonstranten dat onlangs in Iran zelf is gedood’’, twitterde hij vanaf zijn vakantieadres in Palm Beach, Florida, de wereld in.