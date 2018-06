Trump stapt uit 'hypocriete VN-club'

5 vragenDe Verenigde Staten lopen weg uit de Human Rights Council in Genève. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het VN-orgaan dat een lidstaat vrijwillig opstapt uit deze mensenrechtenraad. Libië werd in 2011 uit de raad gezet.

1. Waarom stapt de VS uit de Human Rights Council?

Het dreigement ligt al een jaar op tafel: Als het mensenrechtenorgaan van de VN zich blijft bezighouden met eenzijdige politieke spelletjes, houdt het voor de regering-Trump op. Volgens ambassadeur Nikki Haley is de raad ‘zijn naam niet waard’. ,,We kunnen geen lid blijven van deze hypocriete organisatie die van de strijd voor mensenrechten een lachertje maakt'', aldus Haley. De VS noemen het lachwekkend dat notoire schenders van de mensenrechten als China, Cuba, Congo en Venezuela anderen voortdurend de maat nemen. Het stoort de VS in het bijzonder dat vooral Israël het in de raad zwaar krijgt te verduren.

2. Heeft de regering-Trump een punt?

Volgens de VS is de Human Rights Council enorm vooringenomen, heeft zij van de jacht op Israël een automatisme. Dat valt moeilijk te bestrijden. Sinds haar oprichting in 2006 staat ‘Item 7’ elke vergadering op de agenda. ‘Item 7’ staat voor ‘Israël en de bezette Palestijnse Gebieden’. Geen enkel ander land staat in Genève zo vaak ter discussie. ,,Deze niet aflatende vijandigheid jegens Israël is buitenproportioneel en onderstreept dat de raad zich laat leiden door politieke vooroordelen, niet door mensenrechten’’, aldus Haley die net als haar voorgangers Israël steeds in bescherming heeft genomen als er moties ter tafel kwamen en onderzoeken werden geëist.

3. Waar leidt dit besluit toe?

De zetel van de VS blijft leeg tot het einde van de termijn van het land, volgend jaar. Leden van de VN zijn bij toerbeurt voor drie jaar lid van de Human Rights Council die 46 zetels telt. Israël noemt het Amerikaanse besluit ‘moedig’. ,,Genoeg is genoeg'', aldus premier Benjamin Netanyahu. De Amerikaanse afwezigheid betekent wel dat andere westerse landen Israël zullen moeten bijstaan, waaronder Groot-Brittannië en Duitsland. Nederland is momenteel geen lid. Het Amerikaanse vertrek betekent ook dat China wordt verlost van zijn scherpste criticaster en de regering in Peking meer ruimte krijgt om de Human Rights Council naar haar hand te zetten.

4. Doet de Human Rights Council er nog toe?

De slagkracht van de raad in Genève is al gering. Mensenrechtenorganisaties als Save the Children geven dat ook toe. De Council is vooral een podium voor veel krakeel tussen landen die oordelen en veroordeeld worden. De soms felle discussies en tactische spelletjes – zo maakte in maart een Chinese diplomaat het een dissident onmogelijk om een toespraak te houden door hem aanhoudend te onderbreken - leiden niet tot groot onderzoek en sancties. Maar alle tekortkomingen ten spijt, met het Amerikaanse vertrek wordt het er niet beter op, aldus activisten. De slagkracht wordt nu nog kleiner. China diende laatste al een motie in om van de raad ‘een instrument van dialoog en samenwerking’ te maken. Het uiteindelijke doel van China is volgens mensenrechtenactivisten om het de raad helemaal onmogelijk te maken nog onderzoek te doen in de ‘binnenlandse aangelegenheden’ van landen. Meer en meer verliezen de mensenrechten aan prioriteit.

Volledig scherm Met ‘America First’ als leidraad – de belangen van de VS staan voorop, keert de regering-Trump allerlei internationale verdragen en organisaties de rug toe. (Foto Alex Wong/Getty Images) © Getty Images

5. Het besluit is het zoveelste bewijs dat de regering-Trump zich terugtrekt van het internationale speelveld. Komt er nog meer?

Met ‘America First’ als leidraad – de belangen van de VS staan voorop, keert de regering-Trump allerlei internationale verdragen en organisaties de rug toe. Begin 2017, kort na zijn aantreden, maakte de president bekend dat de VS zich terugtrekken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Daarna was het de beurt aan Unesco, de VN-organisatie voor onderwijs en cultuur. Volgens het Witte Huis is ook Unesco te veel een ‘politieke speelbal’ geworden, ‘te veel anti-Israël’. Na deze oorwassing zette Trump het mes in het Iran-akkoord. De VS trekt zich daaruit terug omdat deze deal met de belangrijkste landen Iran de ruimte zou laten om alsnog een kernwapen te ontwikkelen. Ook de G7-top van de zeven rijkste geïndustrialiseerde landen verliest aan belang omdat Trump er de zin niet van in ziet en de G7-top frustreert met ontketende handelsoorlogen. De eerstvolgende grote internationale bijeenkomst is de NAVO-top volgende maand in Brussel. De andere lidstaten zijn bang dat Donald Trump ook deze bijeenkomst zal aangrijpen om hen in het kader van ‘America First’ de oren te wassen omdat zij te veel leunen op de Amerikaanse bijdrage in de verdragsorganisatie.