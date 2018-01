Trump stelt Fake News Awards uit, komieken lobbyen om nominaties

Over het format van de 'awards' is niets bekend, en evenmin wie er bij aanwezig zullen zijn. Maar komieken speelden er alvast op in en doopten ze om tot 'The Fakies'. Stephen Colbert, gastheer van 'The late show', nomineerde zichzelf via een affiche op Times Square in New York in 'alle categorieën', waaronder 'Oneerlijkste valsheid', 'Meest corrupte valsheid' en 'Kleinste knop'. ,,Niets kan me meer geloofwaardigheid bezorgen dan Donald Trump die je een leugenaar noemt", zei hij dit weekend tijdens zijn show.