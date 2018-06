Trump tegen Kim: 'Het gaat lukken!'

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump zijn in het Capella hotel op het Singaporese eiland Sentosa bezig aan hun topontmoeting. Zij praten de komende uren over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea.

Na het handen schudden spraken Trump en Kim kort met de media. Trump zei het volste vertrouwen te hebben dat de gesprekken een 'enorm succes worden' en dat hij en Kim 'zonder enige twijfel een enorm goede relatie gaan opbouwen'. Kim zei op zijn beurt dat het 'geen gemakkelijke weg was naar deze top'. Hij voegde eraan toe dat veel obstakels moesten worden overkomen. "Het gaat lukken", zei Trump tegen Kim toen hij hem de hand drukte. De president stak er een duim bij omhoog. Later zou Kim grappend tegen Trump hebben gezegd: "Veel mensen zullen denken dat dit een sciencefictionfilm is."

De beide leiders spraken ongeveer 40 minuten onder vier ogen, dat wil zeggen alleen met tolken erbij. Trump zat rechts wat volgens het protocol de plek is van de belangrijkste persoon. Achter beide leiders hingen vlaggen van beide landen. Een belangrijke politieke concessie aan Kim die daarmee in een keer promoveerde van internationale paria vanwege atoomproeven en grove schendingen van mensenrechten tot gerespecteerd staatshoofd, naast de Amerikaanse president. Ze kwamen naar buiten om kort te poseren voor een volgende fotosessie. Na hun tête-à-tête zijn er gesprekken in aanwezigheid van andere functionarissen, onder wie Trumps buitenlandminister Mike Pompeo en Kims rechterhand Kim Yong-chol.

Shock

De beelden werden ook live uitgezonden in Noord-Korea. Voor televisiekijkers daar moet het optreden van hun leider helemaal een shock zijn. De Briljante Kameraad lijkt zijn landgenoten op deze manier voor te bereiden op aanstaande veranderingen, menen Korea-specialisten. Zo werden er in de Noord-Koreaanse media zelfs beelden verspreid van Kim die zich gisteravond duidelijk amuseerde in de toeristische attracties van Singapore.

Volledig scherm Kim en Trump poseren nog even voor het vervolg van de besprekingen. © REUTERS

Veel inwoners van de Singapore zijn uitgelopen om de stoet van de delegaties te zien passeren. De beste en meest bewaakte plek was de brug naar het eiland Sentosa waar nu wordt onderhandeld. "Ik denk dat dit een historische dag is, een belangrijke eerste stap", aldus een toeschouwer. Sommige Aziatische journalisten applaudisseerden in het nabij gelegen perscentrum. "Goed gedaan, Kim'", klonk het. De hoop is dat de nucleaire dreiging in de regio vermindert nu Kim een serieuze gesprekspartner is geworden van de Amerikanen.

Volgens Korea-kenner Lim Tai Wei van de universiteit van Singapore zijn de eerste beelden van de ontmoeting 'zeer positief'. "Ik zie twee gemotiveerde leiders en verwacht dat ze straks met een verklaring komen die op een later moment uitgewerkt moet worden." Het zou een echt succes zijn als de top eindigt met een verklaring waarin staat dat Noord-Korea gaat ontwapenen onder toezicht, aldus Lim Tai Wei. "En dat de Amerikanen in ruil daarvoor veiligheid bieden aan Kim, dus dat hij kan blijven zitten als leider van het land. Daarna kan er economische hulp komen. Vergis je niet Donald Trump heeft de leiding in dit overleg, niet Kim."

Volledig scherm De ontmoeting trekt wereldwijde aandacht, hier volgens bewoners van de Aziatische wijk in Los Angeles de gebeurtenissen. © REUTERS

De top wordt afgerond met 'een werklunch'. The Straits Times meldde eerder dat Kim om 14.00 uur (08.00 uur onze tijd) weg wil. Trump vertrekt vijf uur later. Hij spreekt om 16.00 uur (10.00 uur onze tijd) met de pers.

Hartaanval topadviseur