Trump tegen Republikeinen: keer Senaatsleider de rug toe

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft in een fel statement zijn partijgenoten opgeroepen om Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat, de rug toe te keren. McConnell stemde zaterdag nog tegen een veroordeling van Trump, maar noemde de oud-president achteraf wel ‘feitelijk en moreel verantwoordelijk’ voor de bestorming van het Capitool, op 6 januari van dit jaar.

Tijdens Trumps presidentschap was McConnell (78) een van zijn belangrijkste bondgenoten, maar in afgelopen weken begon hij afstand te nemen. McConnell stemde vorige week tegen impeachment, naar eigen zeggen omdat Trump inmiddels geen president meer is, maar dat weerhield hem er niet van om naar de oud-president uit te halen.

Als reactie hierop bracht Trump dinsdagavond (lokale tijd) een verklaring naar buiten via zijn politieke lobbygroep Save America. De oud-president verbrak tijdens zijn tijd in het Witte Huis al regelmatig banden met voormalige bondgenoten via korte berichten op Twitter, maar van dat sociale medium is hij in de nasleep van de bestorming verbannen. Dit was zijn eerste verklaring na zijn vrijspraak.

,,McConnells toewijding aan de normale gang van zaken, de status quo, samen met zijn gebrek aan politiek inzicht, wijsheid, vaardigheid en persoonlijkheid, hebben hem in rap tempo van een meerderheidsleider in een minderheidsleider veranderd”, schrijft Trump, verwijzend naar zowel het verlies van de presidentsverkiezingen als de Republikeinse Senaatsmeerderheid. De oud-president wijt dat verlies aan het feit dat McConnell de hoogte van het bedrag van nieuwe steuncheques die Amerikanen de coronacrisis door moeten helpen op 600 dollar wilde houden. De Democraten en Trump wilden dat elke Amerikaan 2000 dollar zou krijgen.

,,De Republikeinse partij zal nooit meer gerespecteerd of sterk zijn met politieke ‘leiders’ zoals McConnell aan de knoppen. Mitch is een saaie, norse politicius die nooit lacht. Als de Republikeinen in de Senaat bij hem blijven, dan zullen ze niet meer winnen”, aldus Trump. Indirect herhaalde hij ook zijn ongefundeerde bewering over verkiezingsfraude die volgens hem zou hebben plaatsgevonden. Hij verwijt de Republikeinse partijleiding dat die zijn werk op het gebied van ‘verkiezingsintegriteit” niet zou hebben gedaan.

Hoewel Trump al bijna een maand geleden het Witte Huis heeft verlaten, is zijn invloed op de Republikeinse partij nog altijd groot. Slechts zeven van de vijftig Republikeinse senatoren stemden zaterdag voor een veroordeling in het impeachmentproces.

,,De relschoppers handelden zo omdat de machtigste man van de planeet hen met leugens gevoed heeft, door te weigeren zijn verlies bij de presidentsverkiezingen te erkennen”, zei McConnell tot woede van Trump, nadat het proces ten einde kwam zonder veroordeling. ,,De leider van de vrije wereld kan niet wekenlang bulderen dat schimmige krachten ons land stelen en daarna doen alsof hij verrast is als mensen dat geloven en roekeloze dingen doen’.