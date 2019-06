Trump trakteert Kim Jong-un op bijzonder gebaar

Verrassing

De uitnodiging kwam voor iedereen als een verrassing. ,,Na enkele belangrijke ontmoetingen in Japan vertrek ik naar Zuid-Korea. Als ik daar ben en als Voorzitter Kim van Noord-Korea dit ziet, zou ik hem kunnen ontmoeten aan de grens. Om de hand te schudden en gedag te zeggen?’’, aldus een spontane tweet van Trump, aan het einde van de bijeenkomst van de G-20 in Osaka.

Volledig scherm Donald Trump en Kim Jong-un laten de wereld weten dat zij het goed met elkaar kunnen vinden ondanks de vastgelopen besprekingen over een kernwapenvrij Koreaanse schiereiland.

De ‘twitter-diplomatie’ werpt vruchten af. Een dag later staat Kim Jong-un inderdaad klaar in de Gedemilitariseerde Zone die Noord- en Zuid-Korea van elkaar scheidt na de afkondiging van de wapenstilstand in 1953. Er worden niet alleen handen geschud, het lijkt op een ontmoeting tussen oude vrienden. Trump neemt de uitnodiging aan om een stap te zetten op Noord-Koreaans grondgebied. Daarmee is hij de eerste Amerikaanse president die verder gaat dan alle voorgangers die de zwaarbewaakte grens hebben bezocht. ,,Dit is een belangrijke dag voor de wereld’’, aldus Trump. ,,Het is een grote eer. Er is veel vooruitgang geboekt. Het gaat hier om een bijzondere goede vriendschap.’’

Erkenning

Kim Jong-un lacht van oor tot oor. Het gebaar is voor hem van enorme betekenis. Trumps voetsporen op Noordkoreaanse grondgebied zijn de ultieme bevestiging van waarop zijn regime al zo lang wacht: erkenning door de Verenigde Staten. ,,Ik geloof dat dit een uiting is van onze bereidheid om afscheid te nemen van een ongelukkig verleden en te beginnen aan een nieuwe toekomst’’, zegt Kim Jong-un. Volgens de Noordkoreaanse leider is de ontmoeting een symbool van zijn ‘buitengewoon goede relatie’ met Trump.

Volledig scherm Donald Trump en Kim Jong-un schrijven geschiedenis in Panmunjom aan de bestandslijn tussen Noord- en Zuid-Korea.

Nobelprijs

De bijzondere ontmoeting is de derde tussen beide presidenten in een jaar tijd. Zij spraken elkaar eerder in Singapore en in Hanoi over de ontmanteling van het kernwapenarsenaal van Noord-Korea en een kernwapenvrij Koreaans schiereiland. De laatste, in Hanoi, werd abrupt afgebroken, zonder enig resultaat. De vraag is of de gebeurtenis in de Gedemilitariseerde Zone zal leiden tot een doorbraak. Criciti spreken van een ‘bijzonder fotomoment’ dat beide leiders goed uitkomt. Onmiskenbaar past het prima in de inmiddels begonnen campagne van Trump voor zijn herverkiezing volgend jaar. Bovendien hunkert de Amerikaanse president naar een Nobelprijs voor de Vrede. Voor Kim Jong-un is het de kroon op zijn toenadering tot de Verenigde Staten. Het voelt als een officiële erkenning na een lang bestaan als paria in de internationale gemeenschap. Het moment is ook een signaal naar zijn thuisfront. Zijn al in beton gegoten positie van onaantastbaar dictator krijgt een extra fundament.

Volledig scherm Donald Trump werd bij zijn bezoek aan de Gedemilitariseerde Zone begeleid door zijn dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner.

