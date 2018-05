Trump twittert spijt over aanstelling Sessions openlijk de wereld in

Trump reageerde op opmerkingen van het Republikeinse Congreslid Trey Gowdy, die had geopperd dat Trump een andere goede jurist had kunnen kiezen. ,,Er zijn veel goede advocaten in ons land, hij had iemand anders kunnen nemen.'' Trump twitterde in respons: ,,Ik zou willen dat ik dat gedaan had''.



Sessions kwam kort na zijn aantreden in het nauw, omdat bleek dat hij had gezwegen over contacten met vertegenwoordigers uit Rusland die hij had voordat hij minister werd. Hij trok zich daarna terug uit de onderzoeken naar Russische inmenging in de verkiezingen.