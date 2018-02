Trump valt 'onzekere' Oprah Winfrey aan

De president reageerde op de interviews die Oprah gisteren afnam in actualiteitenprogramma 60 Minutes. Ze sprak met veertien Amerikanen, waarvan de helft vorig jaar op Trump stemde, over het eerste jaar als president. ,,Een jaar nadat Donald Trump president werd, zijn Amerikanen nog steeds verdeeld en zijn ze vaak niet bereid om te luisteren naar wat de andere partij te zeggen heeft'', begon Oprah de aflevering. Ze legde onder meer de beschuldigingen van seksuele intimidatie aan het adres van de president aan de groep voor.



Trump leek in zijn bericht op Twitter gekrenkt door de vrouw die hij naar eigen zeggen 'op een gegeven moment goed kende'. Hij hoopte dat ze zich toch in de strijd om het presidentschap zou gooien, ook al ontkende Oprah eerder expliciet dat ze deze plannen had. ,,Want dan kan ze worden ontmaskerd en worden verslagen zoals de rest!'', aldus Trump. De tweet werd al meer dan 100.000 keer geliket.