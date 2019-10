Trump voert sancties in tegen Turkije na invasie Syrië: ‘Ik vernietig hun economie als dit doorgaat’

Gruwelijk toeval: vader vindt levend begraven baby tijdens uitvaart eigen dochtertje

18:17 Een begrafenis van een doodgeboren baby in Noord-India heeft donderdag een gruwelijke ontdekking opgeleverd. Ouders vonden tijdens het begraven van hun eigen dochtertje op precies dezelfde plek een bloempot met daarin een andere baby, die wonder boven wonder nog leefde. De politie spreekt van een ‘onmenselijk incident’ en vermoedt dat er sprake is van een poging tot kindermoord.