‘Trump vond het prachtig toen menigte riep: Stuur haar terug!’

Volgens persbureau Reuters is op videobeelden (zie hieronder) te zien hoe Trump zo'n dertien seconden pauzeert terwijl zijn aanhangers massaal ‘Stuur haar terug!’ roepen over Congreslid Omar. De afgevaardigde van Minnesota is de enige van het viertal die niet in Amerika is geboren, maar op haar twaalfde vanuit Somalië naar de VS kwam. Pas na die dertien seconden vervolgde de president zijn speech.



Volgens Ocasio-Cortez weerspiegelt de manier waarop Trump het viertal toespreekt zijn houding ten aanzien van alle andere immigranten. ,,Als je gaat zeggen dat Amerikaanse staatsburgers naar hun eigen land moeten terugkeren, dan betekent dat dat het beleid van de president niet over immigratie gaat, maar over etniciteit en dat het racistisch is. Wij blijven hier.’’



Trump ontkende later dat zijn tweets racistisch waren. ,,Ik heb geen greintje racisme in mijn lijf!”, reageerde de hij, via Twitter.