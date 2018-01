Trump vraagt museum om Van Gogh maar krijgt gouden toiletpot

Nederlander op 'toilet tour' door Noord-India

8:54 Een Nederlandse Indiagek is op 'toilet tour' vertrokken door zijn favoriete land. Dat doet hij op verzoek van een organisatie die zich bezighoudt met duurzame ontwikkeling van sanitatie, hygiëne en afvalbeheer in India. Onder de titel I need to go (ik moet nodig) doet Harmen Leijnse uit Rotterdam op social media dagelijks verslag van zijn bevindingen.