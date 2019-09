Trump vroeg president Oekraïne om Biden te onderzoeken, Clinton spreekt van ‘verraad’

De Amerikaanse president Donal Trump heeft in een telefoongesprek in juli zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelensky gevraagd of de voormalige vicepresident Joe Biden destijds een onderzoek heeft getorpedeerd naar een onderneming waar diens zoon werkte. Dit staat in een samenvatting van het onderhoud die de Amerikaanse regering heeft vrijgegeven.

,,Er wordt veel gesproken over Bidens zoon, dat Biden de vervolging liet stoppen en veel mensen willen daar meer over weten, dus wat je ook kan doen met de openbare aanklager zou geweldig zijn”, zei Trump tijdens het gesprek, volgens de samenvatting die vanmiddag Nederlandse tijd werd vrijgegeven door het Amerikaanse ministerie van Justitie. ,,Biden liep te pochen dat hij de vervolging liet stopzetten, dus als je dat kan bekijken... Het lijkt me vreselijk”, aldus Trump.

Het telefoongesprek vond plaats nadat Trump de Amerikaanse overheid de opdracht had gegeven om zo’n 391 miljoen dollar steun aan Oekraïne te bevriezen. ‘Een vriendelijk en totaal gepast gesprek’, volgens Trump, die ervan uitgaat dat de zaak juist in zijn voordeel zal werken. ,,Ze gaan de verkiezingen verliezen’’, zei hij over de Democraten. ,,Dit is een voortzetting van de heksenjacht.’’

Reactie Clinton

De voormalige presidentskandidaat en oud-minister Hillary Clinton stelt dat Trump het land ‘verraden’ heeft. ,,Dat is geen politiek statement, het is keiharde realiteit en we moeten nu optreden. Hij is een duidelijk en aanwezig gevaar voor de dingen die ons sterk en vrij houden. Ik steun de afzettingsprocedure.”

Het Huis van Afgevaardigden moet nu besluiten of ze gaat te stemmen over afzetting. Dat betekent niet direct dat Trump ook daadwerkelijk uit het Witte Huis gezet zal worden. Daarvoor moet ook twee derde van de Senaat instemmen. Dat is vooralsnog onwaarschijnlijk. Een meerderheid van de Senaat is in handen van Trumps eigen Republikeinse partij.

Later meer informatie. Lees hieronder het transcript