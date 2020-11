Trump weer teruggefloten in verkiezingszaak

Aanslag op prominente Iraanse atoomweten­schap­per, Teheran wijst naar Israël

17:26 Een prominente Iraanse atoomwetenschapper is slachtoffer geworden van een aanslag. Het gaat om Mohsen Fakhrizadeh die wordt gezien als het brein achter de vermeende pogingen van Teheran om een atoombom te maken. In Iran is met woede gereageerd op de moordaanslag. Het land zegt aanwijzingen te hebben dat Israël een rol heeft in de moord.