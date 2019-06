Trump weet precies wat de Britten moeten doen: stap uit overleg met de EU

Nabestaan­den MH17 schrijven boze brief naar premier Maleisië

1 juni Nabestaanden van slachtoffers van vlucht MH17 zijn boos over uitspraken van de premier van Maleisië over de fatale vliegramp. Premier Mahathir Mohammad trok deze week in Maleisische media de verantwoordelijkheid van Rusland voor de MH17-ramp in twijfel.