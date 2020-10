Trump weigert virtueel verkiezingsdebat, Biden houdt dan maar vragenuurtje

UpdateDe Amerikaanse president Donald Trump weigert een verkiezingsdebat op afstand met zijn tegenstander Joe Biden. De organisatie had dat voorgesteld om ieders gezondheid te beschermen, maar de van corona herstellende president voelt daar niets voor. Hij vindt zo’n virtueel debat onacceptabel, zei hij tegen Fox Business Network. Uitdager Biden heeft dan maar besloten een vragenuurtje te houden op het tijdstip dat hij eigenlijk met Trump in debat zou gaan. Hij gaat rechtstreeks vragen beantwoorden van kiezers.

Volgens Trump kwam de organisatie met het idee op de proppen om Biden te beschermen. Maar Trump denkt dat hij niet meer besmettelijk is. Hij zegt zich fantastisch te voelen, maar hij wordt nog wel behandeld.

Bij president Trump werd vorige week Covid-19 vastgesteld, waarna hij naar het militaire ziekenhuis Walter Reed werd gebracht voor behandeling. Hij knapte snel op en kon maandag alweer terug naar het Witte Huis. Daar wordt hij verder verpleegd. Trump zegt dat de meeste medicijnen die hij kreeg sinds bij hem het coronavirus werd vastgesteld niet meer worden toegediend. Hij krijgt nog wel steroïden, zei hij tegen nieuwszender Fox.

De steroïde dexamethason moet ervoor zorgen dat het zuurstofgehalte in het bloed op niveau blijft. ,,Het is geen zware steroïde”, aldus Trump. Zijn behandeling is volgens hem bijna afgerond. De president kreeg onder meer het antivirale middel remdesivir.

Strikte regels

Het campagneteam van Trump zegt dat de president in plaats van een debat een verkiezingsbijeenkomst wil houden. Het geplande debat op 15 oktober staat als tweede in een rij van drie in aanloop naar de presidentsverkiezingen op 3 november. Het eerste debat was kort voordat bleek dat Trump positief was. Biden is tot nu toe negatief.

Biden wordt geregeld getest en heeft het virus niet onder de leden. Hij testte dinsdag nog negatief. ,,Als Trump nog Covid heeft, zouden we geen debat moeten houden”, zei Biden tegen verslaggevers die met hem meereizen tijdens de campagne. Het Biden-team hoopt nu wel dat het debat op 22 oktober wel doorgaat, zodat Trump ,,zijn verantwoordelijkheid niet kan ontlopen.” Op die datum was al hun derde debat gepland.

Monster

Trump kon het vandaag ook niet laten om de vicepresidentskandidaat van de rivaliserende Democraten een monster te noemen. In een interview bij Fox Business Netwerk verwees hij twee keer naar Kamala Harris als ‘dit monster'. Harris is de running mate van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Ze hield een dag eerder een debat op televisie met vicepresident Mike Pence, en volgens Trump was alles wat ze heeft gezegd een leugen. Pence zou volgens de president het duel overtuigend hebben gewonnen.

Trump (74) haalde ook uit naar Biden (77). Volgens hem zal de Democraat het niet lang volhouden, mocht die de presidentsverkiezingen op 3 november winnen. Hij regeert hoogstens twee maanden omdat hij geestelijk niet in staat is president te zijn, betoogde de president. Trump plaatste eerder ook al vraagtekens bij de mentale fitheid van zijn uitdager.

Het eerste debat tussen Trump en Biden ging er soms hard aan toe (video)