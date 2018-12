'Trump wil Chinese telecomreuzen Huawei en ZTE in de ban doen’

De Amerikaanse president Donald Trump denkt erover na om bedrijven uit zijn land te verbieden telecomapparatuur van de Chinese bedrijven Huawei en ZTE te gebruiken. Trump wil dit afdwingen via een presidentieel besluit in januari, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters.

Het zou een definitieve stap zijn om Huawei en ZTE van de Amerikaanse markt te weren. Volgens de Verenigde Staten werken de twee ondernemingen samen met de Chinese regering en kan Peking de netwerkapparatuur van Huawei en ZTE gebruiken om Amerikanen te bespioneren.

Het presidentiële besluit, waar Trump al ruim acht maanden over nadenkt, zou in januari getekend kunnen worden. Het Amerikaanse ministerie van Handel zou dan kunnen verordenen dat bedrijven geen netwerkapparatuur mogen aanschaffen van buitenlandse bedrijven die een risico vormen voor de nationale veiligheid.

Economische spionage

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk riepen China eerder deze maand ter verantwoording over economische spionage via internet. Hackersgroep APT10 zou in samenwerking met de Chinese autoriteiten tal van bedrijven en overheidsdiensten in andere landen hebben gehackt. De VS vervolgen twee vermeende Chinese leden van APT10 bij verstek voor hackerspraktijken. Hun groep zou informatie hebben gestolen van bedrijven uit allerlei sectoren, waaronder de biotechnologie en telecommunicatie. De hackers hadden het volgens de tenlastelegging ook voorzien op ruimtevaartorganisatie NASA en de Amerikaanse marine, waar ze gegevens van 100.000 medewerkers bemachtigden.

,,Het is wrang dat Amerikaanse bedrijven en overheidsdiensten jarenlang onderzoek deden en forse bedragen investeerden om hun intellectuele eigendommen te ontwikkelen, waarna de beschuldigden ze doodleuk stalen en gratis in handen kregen’’, zei een federale aanklager op een persconferentie in Manhattan. De vermeende economische spionage is de Amerikaanse overheid een doorn in het oog. ,,Het doel van China, simpel gezegd, is de VS vervangen als de leidende supermacht in de wereld’’, zei FBI-directeur Christopher Wray tijdens de persconferentie. ,,En ze hanteren illegale methoden om dat te bereiken.’’

Onder druk