Trump wil dat Oekraïense president naar Witte Huis komt

Minstens dertien doden door aanslag in Syrische 'veilig­heids­zo­ne’

2 november Door een aanslag met een autobom in de Syrische stad Tell Abyad bij de Turkse grens zijn zeker dertien mensen om het leven gekomen. Meer dan dertig mensen raakten gewond, meldden Turkse staatsmedia en een Syrische mensenrechtenorganisatie. De explosie was in het centrum van de stad, die ligt in de zogenoemde veiligheidszone die Turkije in Noord-Syrië heeft ingericht.