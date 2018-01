Trump wil eenheid, maar ook een grensmuur

State of the UnionIn zijn eerste 'State of the Union'-toespraak is de Amerikaanse president Donald Trump ingegaan op beleidsplannen voor het komende jaar en riep hij op tot eenheid. Hij sprak het Congres, zijn kabinet, familie en een speciale selectie Amerikanen toe.

Trump hield zich aan de vooraf geschreven tekst, die regelmatig werd onderbroken door applaus van aanwezigen voor Trump zelf en voor bijzondere Amerikaanse burgers die waren uitgenodigd om de toespraak bij te wonen. Zij werden genoemd op kritieke momenten om succesverhalen van Trump over het leger, patriottisme en nieuwe banen te onderstrepen.

De president begon zijn speech met een oproep tot eenheid. In zijn inauguratietoespraak was dat ook een thema, maar het afgelopen jaar heeft vooral aangetoond dat de Republikeinen en Democraten het over de meeste dingen roerend oneens zijn, waaronder immigratie, wapenwetgeving en gezondheidszorg.

Hij besteedde flink wat tijd aan immigratie, het onderwerp dat onlangs de overheid stillegde. Trump zegt te willen samenwerken om een nieuwe immigratiewet aan te nemen: in het plan staat dat 1,8 miljoen 'dreamers' - volwassenen zonder verblijfsvergunning die als kind naar de VS zijn gekomen - mogen blijven, de grensmuur moet gebouwd worden, de visum loterij wordt afgeschaft, en immigranten mogen geen familie meer meenemen naar de VS afgezien van hun echtgeno(o)t(e) en eventuele kinderen. Dit plan is nog niet goedgekeurd.

Trump roemde economische groei, de banen die hij heeft gecreëerd, de gedaalde werkloosheid en positieve beurscijfers. Verschillende Amerikaanse media merkten op dat werkloosheid al jaren daalde, ook voordat Trump president werd. De president schepte op over 'historisch' lage werkloosheidscijfers voor Afro-Amerikanen.

Wat het buitenland betreft, wil Trump graag af van nucleaire wapens, maar dat kan pas als andere landen hun wapens willen opgeven. Hoewel hij andere landen respecteert, zijn Amerikanen zijn eerste prioriteit. Hulpgeld naar het buitenland mag alleen maar gaan naar 'vrienden' van de VS, oftewel landen die het met Trump eens zijn.

Ook maakte de president bekend dat Guantánamo Bay, de beruchte gevangenis op Cuba, openblijft. Barack Obama had het zich tot doel gemaakt om de gevangenis te sluiten tijdens zijn presidentschap, maar slaagde hier niet in. In Guantánamo zitten nog 41 mensen vast. Veel van hen wachten nog steeds op hun proces.

Noord-Korea