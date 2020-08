Trump wil meer water uit de kraan: ‘Mijn haar moet perfect zijn’

Een wet uit 1992 schrijft voor dat er maximaal 9,5 liter water per minuut uit douchekoppen en kranen mag stromen. Het water uit alle kranen in één ruimte moet bij elkaar worden opgeteld voor de maximale hoeveelheid, maar het departement Water en Energie bekijkt nu of een wetswijziging ervoor kan zorgen dat er meer dan 9,5 liter water uit de kranen komt.



Aanleiding is een klacht van Trump. ,,Douchekoppen... Je neemt een douche, er komt geen water uit. Je wilt je handen wassen, komt het water niet. Dus wat doe je? Sta je daar langer of douche je langer? Want mijn haar, ik weet niet hoe het met u zit, dat moet perfect zijn. Perfect’’, zei hij onlangs.



De move van Trump zou een voorbeeld zijn van federale regelgeving die wordt aangepast om het volk tegemoet te komen, aldus een woordvoerster van het departement Water en Energie tegenover CNN. Volgens haar zou de regel Amerikanen – ‘en niet de bureaucraten in Washington’ – in staat stellen zelf te beslissen wat voor douchekoppen ze in huis willen.