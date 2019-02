Trump wil miljardairsvrouw Kelly Craft als VN-ambassadeur

Drugsbaron 'El Chapo' wil nieuw proces na ‘misdragin­gen’ van jury

22 februari De Mexicaanse drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzman wil dat zijn rechtszaak in New York wordt overgedaan omdat juryleden in de fout zouden zijn gegaan. Zij mochten van de rechter geen nieuwsberichten lezen over de zaak, maar hebben dat verbod mogelijk genegeerd.