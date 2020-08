Trump wil naar olie en gas laten boren in Alaska, Greenpeace moet het nog zien

Begin deze week kondigde de Amerikaanse regering aan dat nog voor het einde van dit jaar kan worden begonnen met de verkoop van boorrechten in de Arctic National Wildlife Refuge, het grootste natuurgebied van het land. Daarmee lijkt Trump over zijn mandaat heen te willen regeren – mocht hij niet worden herkozen.

De president negeert op de valreep decennia van protesten tegen eerdere pogingen naar gas en olie te boren in de grootste overgebleven wildernis van het land.



Milieugroeperingen hebben al aangekondigd naar de rechtbank te stappen. Trumps staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, David Bernhardt, erkende tegenover The Wall Street Journal dat het omstreden besluit juist nu was genomen zodat het voor Democraten moeilijker zou zijn dat weer terug te draaien mocht Joe Biden in november de verkiezingen winnen.

Het gaat allemaal om een 19 miljoen hectare groot gebied in het noordoosten van Alaska, bekend als Arctic National Wildlife Refuge (ANWR). ,,Dit is de laatste grote wildernis van ons land”, reageert Adam Kolton, directeur van de natuurbeschermingsorganisatie Alaska Wilderness League. ,,Nergens anders in de poolcirkel heb je zo’n overvloedige en diverse flora en fauna.” Nog los van de risico’s van een milleuramp door een ongeluk vrezen natuurbeschermers voor verdere verstoringen in een gebied dat toch al onder grote druk staat door klimaatverandering. Kariboes (rendieren) moeten daardoor eeuwenoude migratiepaden aanpassen, straks worden ze gestoord door boorinstallaties.

'Zorgwekkend’

Faiza Oulahsen heeft zich namens Greenpeace Nederland jaren beziggehouden met het poolgebied. Zij noemt de plannen van Trump ‘zorgwekkend’. Tegelijk vraagt ze zich af of oliemaatschappijen zullen toehappen. Er zitten immers grote technologische, financiële en reputatierisico’s vast aan boren in Alaska. Een meerderheid van de Amerikanen is tegen boringen in het natuurgebied. Vijf van de grootste Amerikaanse banken hebben aangegeven geen ANWR-projecten te zullen financieren.

De kustvlaktes van het Arctic National Wildlife Refuge in Alaska.

,,In 2012 wilde Shell daar als eerste proefboringen gaan doen. Daar hebben we destijds veel druk opgezet met onze campagnes”, aldus Oulahsen. ,,Maar in de jaren daarna bleek dat best veel bedrijven zijn afgehaakt toen Shell daar stuitte op technische problemen en er ook wat ongelukken waren. Veel oliebedrijven hebben daarop hun licenties voor Alaska, maar ook voor Groenland en Canada, niet gebruikt. Een aantal is afgekocht door de regering Obama. Shell heeft daarna ook duidelijk gemaakt dat er andere prioriteiten waren, al hebben ze de deur niet dichtgegooid. President Obama heeft er vervolgens een natuurgebied van gemaakt wat Trump nu dus ongedaan wil maken. De vraag is welke maatschappijen er in de rij staan om daar te gaan boren en op welke termijn.”

Puur economisch bekeken is het gebied zeker interessant voor de exploitatie van bodemschatten omdat het opwarmt, er is minder ijs. Oulahsen: ,,Maar het is nog lang niet ijsvrij. Er is een zeer gebrekkige infrastructuur. Daarbij is het weer daar best ruig en een deel van het jaar is het donker. Dat moet een bedrijf meenemen. Investeerders zijn daarbij kritischer geworden, zeker met een lage olieprijs.”

Ook Greenpeace volgt de ontwikkelingen, aldus het hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland. ,,Wij mobiliseren veel mensen voor onze campagnes maar de succesvolste was toch echt de Noordpoolcampagne. Dat sprak tot de verbeelding bij mensen over de hele wereld of ze nou uit Nederland kwamen, uit Argentinië of een van de noordelijke landen. Wij vinden het van de zotte in een stukje niemandland een boorplatform neer te zetten.”

