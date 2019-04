Trump wil ook af van directeur geheime dienst

‘Papa heeft haar pijn gedaan’: pas 21 jaar later werd het lichaam van moeder Bonnie gevonden

6:59 Aaron Fraser vond in 2014 de stoffelijke resten van zijn in 1993 verdwenen moeder terug terwijl hij aan de verbouwing van zijn ouderlijk huis wilde beginnen. Vandaag begint in Florida de rechtszaak tegen zijn vader, die wordt verdacht van de moord op zijn vrouw.