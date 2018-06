Trump zeer tevreden: 'We schrijven nieuwe geschiedenis'

Volgens Trump is Kim Jong-un akkoord gegaan met het ontmantelen van grote nucleaire testlocatie in Noord-Korea. Exacte details gaf hij niet, behalve dat het proces van ontmanteling 'zeer snel' zal starten. ,,Zo snel als wetenschappelijk en mechanisch gezien mogelijk is." De Amerikaanse sancties worden verwijderd zodra Trump zeker weet dat de raketten 'geen factor meer zijn'.



De gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea worden stopgezet, aldus Trump. Die oefeningen waren Noord-Korea een doorn in het oog. De Amerikaanse soldaten die op dit moment in Zuid-Korea zijn gestationeerd, blijven daar vooralsnog wel, hoewel Trump benadrukte dat hij ze het liefst direct zou terugroepen naar de Verenigde Staten.



Op de vraag hoe Trump weet dat Noord-Korea zich dit keer aan de afspraken zal houden, zei hij kortaf: ,,Er zit nu een andere president. We krijgen het gedaan. Zelfs als het een prioriteit voor mijn voorgangers was, hadden ze het nog niet voor elkaar gekregen. En dat terwijl het toen veel makkelijker was dan nu."