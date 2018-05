Trump zegt atoomakkoord met Iran op

Met zijn besluit, toegelicht vanuit het Witte Huis, houdt Trump woord. Sinds de ondertekening in 2015, dank zij de inspanningen van zijn voorganger Barack Obama, noemt Trump het akkoord ‘een van de slechtste ooit’. Volgens de president geeft de overeenkomst geen enkele garantie dat Iran afziet van kernwapens. ,,Als deze deal in stand zou blijven, zou er snel een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten volgen'', aldus Trump. Bovendien beschikken de VS, aldus de president, over bewijs dat Iran ondanks alle afspraken in het geheim blijft werken aan de ontwikkeling van een kernwapen. Deze beschuldiging staat haaks op uitspraken van het Internationaal Atoomagentschap en veiligheidsdiensten, waaronder Amerikaanse. Zij zeggen dat Iran zich wel houdt aan alle bepalingen en controles.

Quote Als deze deal in stand zou blijven, zou er snel een nucleaire wapenwed­loop in het Mid­den-Oos­ten volgen Donald Trump

Duitsland, Frankrijk en de EU menen, in navolging van het internationale atoomwaakhond IAEA, dat Teheran zich aan de beloftes heeft gehouden en alleen nog uranium verrijkt om aan de energiebehoefte te voldoen of voor medische doeleinden, twijfelt Trump daaraan. Vorige week maakte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu met tromgeroffel bekend dat de inlichtingendienst bewijzen heeft gevonden dat Iran heeft gelogen en op een andere plek is doorgegaan met het ontwikkelen van kernwapens.

Spanningen

Het besluit van president Donald Trump zorgt voor extra spanningen in het Midden-Oosten. Mocht Iran de confrontatie aangaan met de VS, kan dat leiden tot een nieuwe wapenrace en gewapende conflicten, eventueel ook met Irans aartsvijand Israël. De terugtrekking uit het akkoord is ook een forse tegenslag voor de bondgenoten Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland die het akkoord mede hebben ondertekend. President Emmanuel Macron en kanselier Angela Merkel probeerden vorige week nog bij een bezoek aan het Witte Huis Trump op andere gedachten te brengen. ,,Laten we het kind niet met het badwater weggooien'', luidde een laatste oproep van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson.