Trump zinspeelt in speech op nieuwe kandidatuur in 2024

Hij is terug: Donald Trump zinspeelt op een derde presidentscampagne in een anti-immigratiespeech tijdens een conservatief feestje in Florida.

Of ze hem al misten, wilde Trump van zijn fanatiekste aanhangers weten, toen hij voor het eerst sinds zijn aftreden als president weer een politiek podium beklom. Hij hield hen op de conservatieve conferentie CPAC direct een wortel voor: hij overweegt een nieuwe kandidatuur voor het Amerikaanse presidentschap. Trump wekte opnieuw de leugenachtige suggestie dat hij zijn tweede presidentsverkiezingen had gewonnen en zei over de Democraten: ,,Wie weet, misschien versla ik hen wel een derde keer.” Hij won slechts één keer.

Trump zei verder dat hij niet van plan is om een eigen partij op te richten, waarover in de afgelopen weken werd gespeculeerd. Maar hoe hard de aanwezigen ook met Trump-vlaggen zwaaiden en scandeerden dat ze geloven dat hij de verkiezingen won, een nieuwe kandidatuur lijkt niet onverdeeld populair. In een geïmproviseerde peiling onder bezoekers van CPAC zei 55 procent dat ze in 2024 opnieuw op hem zouden stemmen.

Oude draaiboek

Trumps eerst speech als voormalig president ging, behalve over fantasieën over verkiezingsfraude, vooral over de immigratiepolitiek van zijn opvolger Joe Biden. Hij putte uit zijn oude draaiboek en schetste het beeld dat ‘miljoenen’ gevaarlijke immigranten het land zullen overspoelen. ,,Het kunnen moordenaars zijn, verkrachters of drugssmokkelaars, en de regering Biden schrijft hun naam op en laat hen vrij in ons land.” Biden heeft enkele strenge immigratiebeperkingen die Trump invoerde, geschrapt.

Zo neemt hij meer grondig gescreende vluchtelingen op, en staat aan de zuidgrens weer meer asielzoekers toe hun asielprocedure binnen de Amerikaanse grenzen af te wachten. Sommige migranten uit Centraal-Amerika, waar de viruscrisis en natuurgeweld voor ellende zorgen, hopen dat ze nu meer kans maken de VS in te mogen. Vorige maand werden aan de zuidgrens 78.000 overstekers gearresteerd, meer dan normaal in de winterperiode.

CPAC was altijd een feestelijke reünie van partijgenoten met conservatieve ideeën. Nu staat de cultus rond Trump centraal. ‘Trump-chella’, noemde de New York Times het al, naar muziekfestival Coachella. Bezoekers poseerden met een gouden standbeeld van een karikatuur van de oud-president. Het deed velen denken aan het gouden kalf uit de Bijbel die veel Amerikaanse conservatieven graag aanhalen. Het verhaal geldt daarin als waarschuwing tegen aanbidding van afgoden.

Richtingenstrijd

De Republikeinse partij was de afgelopen weken verwikkeld in een richtingenstrijd, tussen overtuigde Trumpisten en een vleugel die de verering van de voormalig president beu is. ,,De Republikeinse partij is verenigd. De enige verdeeldheid is tussen een handvol partijbonzen in Washington D.C. en alle anderen, in het hele land,” zei Trump net nadat hij de critici honend ‘nep-Republikeinen’ had genoemd.

Hij gaf opvolger Biden een veeg uit de pan omdat hij Amerikaanse scholen niet snel genoeg zou openen, en schetste hoe de Amerikaanse identiteit bedreigd zou worden. Zo klaagde hij over ‘socialisme’ en over transgender atleten die vrouwensport zouden bedreigen.

Het klonk als een campagnespeech, en dat was het goedbeschouwd ook. ,,Ik blijf vechten aan jullie zijde,” beloofde Trump, die zijn verlies nog altijd niet erkent. ,,We blijven doen wat we vanaf het begin hebben gedaan: winnen.”