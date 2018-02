Trumps idee van gewapende leraren weggehoond

Vliegtuigkapingen

Volgens David Hemenway, gespecialiseerd in de maatschappelijke gevolgen van vuurwapengeweld, is Trumps idee ‘knettergek’. “Zo kun je ook vliegtuigkapingen tegengaan door de passagiers te bewapenen?”, vroeg hij zich spottend af bij NBC News. Volgens de expert van de Harvard Universiteit kun je onderwijzers best trainen en ze een pistool geven, maar dat zegt niets over hoe ze zullen reageren in een reële gevechtssituatie. Docenten zijn geen militairen of politiemannen, aldus Hemenway. “Je hart klopt als een gek, adrenaline wordt door je lijf gepompt en dan moet jij helder beslissen.”



De New Yorkse oud-politieman Brian Levin deelt die mening. De kans is heel groot dat een leraar in paniek op de verkeerde schiet. ,,Toen ik net begon als agent schoot ik bijna een vluchtende passant neer.” En wat als de speciale interventieteams naar een school worden gestuurd vanwege de melding van ‘een gewapend individu’? Wie is wie? De kans dat per ongeluk een leraar wordt beschoten, is zeker niet uitgesloten.



In Florida groeit ondertussen de boosheid over de gang van zaken bij de schietpartij van vorige week. Want terwijl schutter Nikolas Cruz een bloedbad aanrichtte op de Stoneman Douglas High School, was er een gewapende agent aanwezig op de campus. Maar die posteerde zich op de parkeerplaats en ging niet naar binnen om de schutter te stoppen, zo erkende sheriff Scott Israel van Broward County.