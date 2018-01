Trumps oud-strateeg Bannon gooit het op akkoordje met commissie Mueller

Bannon weigerde gisteren antwoord te geven op vragen uit het parlement over de heikele kwestie. Dit tot grote frustratie van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. FBI-agenten probeerden Bannon daarom vandaag opnieuw een dagvaarding te overhandigen, om hem te dwingen met de commissie te praten. Trumps oud-vertrouweling weigerde de dagvaarding en verwees de federale politie naar zijn advocaat William Burck, zo meldt CNN. Bannons advocaat zegt dat zijn cliënt, volgens de nu gemaakte afspraak, wel openlijk zal spreken met het team van Mueller. Wanneer het verhoor van Bannon zal plaatsvinden, en of daarmee ook de dagvaarding van tafel is, is niet bekend.

Nu wel meewerken

Niet blij met details

Bannon was een vertrouweling van Trump en diens naaste adviseur tijdens de verkiezingscampagne en gedurende de eerste maanden van Trumps presidentschap. In augustus ontsloeg Trump hem, maar de president is niet blij met sommige details die Bannon sindsdien over het Witte Huis naar buiten brengt. Zo ook een mogelijk getuigenis in het onderzoek van Mueller.



De president reageerde furieus op uitlatingen die Bannon deed tegen Michael Wolff voor diens boek Fire and Fury. Het uiterst kritische boek over Trumps presidentschap bevat onder meer opmerkingen over Trumps oudste zoon, die tijdens de campagne contact zou hebben gehad met een Russische advocaat. De jurist zei over schadelijke informatie over de democratische kandidaat Hillary Clinton te beschikken.



Bannon kwam, na een aantal woedende tweets van Trump, terug op de citaten en bood zijn excuses aan. Hij zei dat zijn opmerkingen gericht waren tegen de vroegere campagneleider Paul Manafort, die samen met Trump junior en schoonzoon van de president Jared Kushner bij de ontmoeting was. Trumps zoon zou volgens Bannon een ‘goed man’ en een ‘patriot’ zijn.