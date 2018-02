Trumps vertrouweling Rob Porter stapt op

Porters tweede vrouw Jennifer Willoughby zegt in het interview met het tabloid dat haar voormalige echtgenoot moeite had zich te beheersen en haar een keer woedend onder de douche vandaan heeft gesleurd en tegen haar tekeer was gegaan. Ze vroeg na hun scheiding om een straatverbod nadat Porter tegen de afspraken in haar had opgezocht en het glas in de huisdeur had ingeslagen.



Colbie Holderness, met wie Porter het eerst was getrouwd, vertelde dat hij haar ,,verbaal, emotioneel en fysiek ruw'' behandelde. Tijdens een vakantie in Italië was ze geslagen, waardoor ze in Florence met een blauw oog rondliep. Holderness leverde een foto bij als bewijs.



Volgens de boulevardpers is Porter (40) recent een verhouding begonnen met zijn collega Hope Hicks, hoofd voorlichting van het Witte Huis.