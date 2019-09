Tsjechische naaktzwemmers beboet in Venetië

De Tsjechische club speelt vanavond tegen Internazionale in Milaan. De twee mannen maakten een tussenstop in Venetië. Ze maakten nogal wat lawaai in een kanaal achter het historische San Marco-plein. Toen politieagenten poolshoogte gingen nemen, troffen zij het tweetal naakt aan in het water. Ze werden meegenomen naar het bureau en kregen elk een administratieve sanctie opgelegd wegens handelen in strijd met de nieuwe wet op het openbaar fatsoen.



In Italië wordt streng gecontroleerd op het vertonen van asociaal gedrag op historische plekken. Eerder kregen twee Duitse toeristen een boete van 1000 euro omdat zij koffie hadden gezet met een eigen apparaat op de Rialtobrug in Venetië. Een andere man moest 500 euro betalen toen hij, verkleed als gladiator, de Trevifontein in Rome beklom.