Tsjernobyl afgesneden van stroomtoevoer, koelsystemen dreigen uit te vallen

Steeds meer Oekraïense kinderen alleen op de vlucht: ‘Hartver­scheu­rend’

Een 11-jarige jongen uit de Oekraïense stad Zaporizja vluchtte in zijn eentje naar Slowakije met enkel een plastic zak en een telefoonnummer op zijn hand geschreven. Hij is lang niet het enige kind dat alleen door ouders het land uit wordt gestuurd, in de hoop aan de oorlog te ontsnappen. Steeds meer kinderen zijn zonder ouders op pad, meldt hulporganisatie Save the Children.

