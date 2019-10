Tsunami van volkswoede op luchthaven Barcelona, vluchten geschrapt

De Europese Unie herhaalde zijn argument dat het zich niet mengt in binnenlandse aangelegenheden en de rechtspraak in Spanje respecteert. De apathie van Europa stelt de Catalanen nog het meest teleur. ,,Maar zo is Europa nou eenmaal, het beschermt zijn lidstaten’’, zegt Montse. Marta: ,,Wat ze niet beseffen, in Europa niet en in Spanje niet, is dat de onafhankelijkheidsbeweging hierdoor alleen maar sterker, groter en fanatieker wordt.”



Opvallend is het grote aantal jongeren dat vandaag in de marsen meeliep en zich de laatste jaren heeft afgekeerd van Spanje. Spaans hebben de meesten zich nooit gevoeld, iets wat al generaties speelt. ,,En in een Spanje dat nu weer trekjes van Franco vertoont, willen ze echt niet wonen’’, zeggen de drie vrouwen, allen moeders. ,,En wij ook niet. Daarom blijven we een hele week op het vliegveld, als het moet. Opdat iedereen in de wereld weet wat voor onrecht ons en onze politici wordt aangedaan.”



Vanuit Madrid zei demissionair premier Pedro Sánchez dat het vonnis gerespecteerd moet worden, en dat het verlenen van gratie daarmee niet aan de orde is. ,,Vandaag is de schipbreuk bevestigd van een project dat tevergeefs heeft geprobeerd steun in Spanje en het buitenland te krijgen.” Sánchez meent net als de andere Spaanse politieke leiders dat de Catalaanse politici de Grondwet hebben overtreden met hun poging in 2017 de onafhankelijkheid uit te roepen. En dat ze daarvoor nu moeten boeten.



,,Spanje heeft vanaf het begin altijd nee tegen ons gezegd. Wij komen met argumenten voor een Catalaanse republiek, maar zij gooien direct de deur op slot”, zeggen de drie vriendinnen. Net als de politie op het vliegveld. Iedereen die geen vliegticket heeft, mag niet verder. Wat niet verhindert dat veel reizigers hun vlucht niet halen, vanwege de monumentale file die richting vliegveld is ontstaan.



Ook leidde de demonstraties tot flinke botsingen met de politie. In totaal raakten ‘s avonds meer dan vijftig mensen gewond. De politie heeft betogers uit een luchthavengebouw van het vliegveld Barcelona-El Prat verdreven, maar buiten bleef een groeiend aantal demonstranten aanwezig. Om meer betogers te weren, zijn er door agenten wegen afgezet en is het openbaar vervoer naar de luchthaven enige tijd stilgelegd. De politie voerde er ook charges uit. Tientallen vluchten moesten worden geannuleerd door de chaos op het vliegveld. Vanaf Schiphol zijn dinsdagavond twee vluchten naar Barcelona geannuleerd, meldt de Nederlandse luchthaven op zijn website.



En dat is pas de eerste dag van een lange, hete week in Catalonië.