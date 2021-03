Tsunamigevaar in Noord-Italië door gigantisch rotsblok dat in meer dreigt te storten

Handgebaar uit The Hunger Games is hét symbool van protestbe­we­ging Myanmar

9:48 Demonstranten in Myanmar voeren al weken actie tegen de militaire staatsgreep. Het geweld in het Aziatische land heeft al tientallen levens van vreedzame demonstranten geëist en honderden mensen zijn opgepakt. Eén handgebaar is inmiddels hét symbool van de beweging - een groet waarbij men de drie middelste vingers in de lucht steekt.