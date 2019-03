TUI Nederland blijft vliegen met Boeing 737 Max

Crash EthiopiëChina heeft zijn binnenlandse luchtvaartmaatschappijen opgedragen om de Boeing 737 Max-toestellen voorlopig aan de grond te houden. De Chinese burgerluchtvaart administratie CAAC heeft daartoe besloten in verband met de crash in Ethiopië zondag. In Nederland vliegt onder meer TUI met de 737 Max, maar de maatschappij ziet nu geen reden de toestellen aan de grond te houden.

Vlucht ET302 stortte zondag kort na het opstijgen uit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba neer. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Onder de slachtoffers waren 35 verschillende nationaliteiten, maar geen Nederlanders.

China wil het toestel voorlopig aan de grond houden, omdat vijf maanden geleden eenzelfde type van Lion Air neerstortte bij Indonesië in de buurt. Daarbij kwamen 189 mensen om het leven. Dat kwam volgens het eerste onderzoek door een technisch mankement.

Het vliegverbod gaat gelijk vandaag in. Volgens Flightradar treft het ongeveer honderd vliegtuigen van dertien maatschappijen. ,,We nemen dit besluit gezien het feit dat beide ongevallen niet los van elkaar kunnen worden gezien”, zo verklaarde de organisatie. ,,Beide ongelukken gebeurden met de nieuw geleverde Boeing 737-8 vliegtuigen en beide toestellen stortten vlak na het opstijgen neer.” Ook Ethiopian Airlines heeft een dag na het fatale ongeluk laten weten dat model voorlopig niet meer te gebruiken. Het is vooral een voorzorgsmaatregel, zolang de oorzaak van de crash nog niet bekend is. De maatschappij heeft nog vier van deze vliegtuigen.

Cayman Airways maakte als eerste bekend de toestellen voorlopig niet meer te zullen gebruiken. De nationale luchtvaartmaatschappij van de Kaaimaneilanden heeft twee Boeings 737 Max. De nieuwste werd vorige week pas geleverd. Andere landen, zoals Singapore, Indonesië en Fiji, beraden zich nog op een mogelijk verbod.

TUI en Corendon

In Nederland vliegt onder meer TUI met de 737 Max, wat volgens Boeing zijn bestverkopende vliegtuig is. De reisorganisatie zegt de ontwikkelingen rond het onderzoek nauwlettend in de gaten te houden, maar ziet geen reden om de toestellen aan de grond te houden. TUI heeft naar eigen zeggen contact met de fabrikant en luchtvaartautoriteiten, en zal eventuele extra aanwijzingen opvolgen.

Corendon krijgt later dit jaar en volgend jaar de beschikking over twee Boeing 737 Max-toestellen. Het eerste toestel wordt in mei afgeleverd. In april volgend jaar volgt een tweede. KLM heeft geen toestellen van het type in gebruik. Luchtvaartmaatschappijen die volgens Boeing al wel vliegen met de 737 Max zijn onder meer Icelandair, Norwegian Air en LOT Polish Airlines.

‘Nieuwe richtlijnen niet nodig’

Boeing zei maandag dat het onderzoek naar de crash van Ethiopian Airlines zich in de beginfase bevindt en dat het niet nodig is om nieuwe richtlijnen te geven voor gebruikers van haar 737 MAX-8-vliegtuigen op basis van de informatie die het tot nu toe heeft.

,,Veiligheid is onze eerste prioriteit en we nemen alle mogelijke maatregelen om alle aspecten van dit ongeval goed te begrijpen, in nauwe samenwerking met het onderzoeksteam en alle betrokken regelgevende instanties”, zei een woordvoerder van Boeing in een verklaring aan persbureau Reuters.

Boeing heeft de lancering van het nieuwe toestel, een 777X, voorlopig geannuleerd. Dat heeft het bedrijf in de nacht van zondag op maandag laten weten. ‘We zoeken een nieuwe mogelijkheid om ons nieuwe vliegtuig te presenteren’, aldus een woordvoerder van Boeing in een verklaring. Het bedrijf laat ook weten dat alleen de presentatie wordt uitgesteld. De datum dat het vliegtuig in gebruik kan worden genomen, is niet veranderd.