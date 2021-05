TUI verliest ruim 1 miljard euro door reisrestricties

Het concern put moed uit de hervatting van de vliegreizen in het Verenigd Koninkrijk, wat ook in het aantal boekingen te merken is. Verder boeken ook landen binnen de Europese Unie voortgang met het weer openen van de grenzen, aldus TUI.



‘s Werelds grootste touroperator zag het aantal boekingen de afgelopen weken verdubbelen in vergelijking met april. Het bedrijf is nog altijd van plan 75 procent van de reizen aan te bieden die het in 2019 realiseerde, het laatste jaar voor de crisis.

Door het succesvolle vaccinatieprogramma in het Verenigd Koninkrijk, waardoor Britten weer op vakantie mogen, wakkerde het vertrouwen in het herstel aan. Het is de reisorganisatie er alles aan gelegen dat vakanties weer mogen doorgaan.



,,De vooruitzichten voor de vroege zomer van 2021 stemmen mij optimistisch voor het toerisme en voor TUI”, zei topman Fritz Joussen in een toelichting. ,,Vooral als voor Britten in de komende weken nieuwe reiscorridors naar Zuid-Europa worden geopend.”

Extra vluchten

De boekingen in het Verenigd Koninkrijk zijn sinds eind maart met 109 procent gestegen, aldus TUI. Voor Britten is het vanaf 17 mei weer toegestaan naar 12 bestemmingen af te reizen, waaronder Portugal.



TUI heeft extra vluchten ingepland vanaf luchthavens in Londen, Manchester en Birmingham voor vakanties van 10 en 11 nachten op het Portugese eiland Madeira. Daarmee reageert de onderneming op de toenemende vraag naar vakanties. Ook zijn extra vluchten van Bristol naar Faro aan de Algarve-kust ingepland.



TUI kwam nog niet met een financiële prognose voor het huidige boekjaar. Op 7 mei had het bedrijf nog 1,7 miljard euro aan liquiditeit.

Kijk hier onze video's over de coronacrisis: