Tunesië onderzoekt plotselinge dood van elf baby's in één ziekenhuis

Tientallen gewonden door zware turbulen­tie op vlucht naar New York

4:26 Zo'n 30 inzittenden van een toestel van luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines zijn zaterdag gewond geraakt toen er zich zware turbulentie voordeed bij het naderen van New York. Volgens een woordvoerder van de John F. Kennedy-luchthaven in New York zijn de gewonden naar ziekenhuizen gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar.