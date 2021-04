Tunesiër steekt Franse politiemedewerkster Stéphanie dood: terreuronderzoek vanwege kreten ‘allahu akbar’

UpdateEen Franse politiemedewerkster is vanmiddag doodgestoken in de hal van een politiebureau in Rambouillet, net buiten Parijs. Na zijn daad werd de dader doodgeschoten en niet veel later een terroristisch onderzoek gestart. De dader, een 36-jarige Tunesiër, zou de plek van de aanval van tevoren hebben verkend.

De aanval vond plaats rond 14.20 uur in de hal van het bureau in het ongeveer 26.000 inwoners tellende Rambouillet, zo’n 60 kilometer ten zuidwesten van Parijs. Het slachtoffer is een 49-jarige vrouw die er een administratieve functie bekleedde. De vrouw - Stéphanie genaamd - kwam terug van de lunch en werd met een mes twee keer in de keel geraakt.



De man, Jamel G., heeft volgens Franse media de Tunesische nationaliteit en zou 36 jaar oud zijn. Hij kwam in 2009 in Frankrijk aan en verblijft er legaal. Hij heeft geen strafblad. De man werd snel na de steekpartij neergeschoten door een agent en overleed.



De voorzitter van de regio Île-de-France, Valerie Pecresse, liet direct na het incident tegenover BFMTV weten dat een terroristisch motief niet wordt uitgesloten. De nationale aanklager voor terrorismebestrijding liet persbureau AFP in eerste instantie weten nog niet te zijn ingeschakeld, maar rond 17.00 uur werd bekend dat dit toch gebeurd is. Er is een terroristisch onderzoek gestart, vooral omdat de man een en ander zou hebben geroepen tijdens zijn daad. Zijn kreten zouden wijzen op een terroristisch motief, liet de nationale aanklager weten. Volgens bronnen rond het onderzoek gaat het om ‘Allahu akbar’ (‘God is de grootste’), meldt AFP.



Ook zei de aanklager dat de Tunesiër de plek van de aanval van tevoren zou hebben verkend. Er is inmiddels een huiszoeking gedaan in de woning van de man.

Volledig scherm Agenten bewaken de plaats delict in Rambouillet. © AFP

‘Terroristische aanslag’

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Darmanin en premier Jean Castex reisden af naar het getroffen politiebureau. Castex arriveerde er iets voor 17.00 uur. ,,Frankrijk heeft één van haar helden verloren door een barbaarse daad die getuigt van enorme lafheid’’, sprak de premier. Eenzelfde boodschap verstuurde hij via Twitter.

Castex sprak ook van een terroristische daad. ,,De regio rond Parijs is wederom het slachtoffer van een terroristische aanslag”, aldus Castex in een verklaring. ,,Onze vastberadenheid om terrorisme in al zijn vormen te bestrijden is meer dan ooit intact.’’ Minister Darmanin liet weten dat alle politiebureaus in het land extra zullen worden beveiligd.

Ook president Emmanuel Macron liet van zich horen via Twitter. ‘Ze was een politieagent. Stéphanie werd vermoord in haar politiebureau in Rambouillet. Het hele land staat naast haar familie, collega’s en de ordediensten. We zullen de strijd tegen het islamitisch terrorisme niet opgeven.’

Aanslagen

Frankrijk is de laatste jaren regelmatig getroffen door terroristische aanslagen, vaak uitgevoerd met een mes. Zo werden op 29 oktober 2020 in een stad in de buurt van Nice drie mensen doodgestoken, een van hen werd onthoofd. De dader werd opgepakt. Dertien dagen eerder werd docent Samuel Paty onthoofd, de radicaalislamitische dader werd uiteindelijk doodgeschoten.

Volledig scherm © AFP Op 3 oktober 2019 doodde een ICT-medewerker van een politiebureau in Parijs drie agenten en een andere politiemedewerker. De dader werd doodgeschoten.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS