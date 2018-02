Turkije hekelt voorlopige vrijlating Koerdisch kopstuk Saleh Muslim

Aanslag Ankara

Turkije wil dat Muslim wordt uitgeleverd en had erop aangedrongen de politicus in detentie te houden. De rechter ging daar echter niet in mee. Muslim beloofde volgens een woordvoerster van de rechtbank de EU niet te verlaten en verdere zittingen bij te wonen.



Het Turks Openbaar Ministerie, die hem verantwoordelijk houdt voor een terreuraanslag in Ankara, eiste in 2016 dertig keer levenslang tegen Saleh Muslim. Bij de aanslag kwamen 37 mensen, veelal burgers, om het leven.



Samen met Muslim werden 67 anderen betrokkenen misdrijven tegen de staat ten laste gelegd. Onder hen ook kopstukken van PKK, zoals Cemil Bayik und Murat Karayilan.



De verantwoordelijkheid voor de aanslag in de Turkse hoofdstad werd opgeëist door TAK, een splinter van de PKK. Volgens het OM in Ankara bestaat TAK echter niet.