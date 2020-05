Turkije in shock door ex-profvoetballer die zoontje doodt

Cevher Toktas, een voormalig profvoetballer bij de derde divisieclub Hacettepe Ankara, meldde zich deze week zelf bij de politie. Daar bekende hij zijn eigen zoon te hebben gewurgd met een kussen, zo meldden Turkse media op basis van een verklaring van de politie.

De Turkse media berichten uitgebreid over de zaak. Niet omdat Toktas een bekende voetballer is, zegt de ervaren sportjournalist Bora Isyar. ,,Toktas is geen bekende naam meer in de voetbalwereld, hij heeft maar kort gespeeld in het professionele voetbal. Maar dit verhaal heeft het hele land geschokt.”

Corona

Het familiedrama vond plaats in een ziekenhuis, waar Toktas’ zoon op 23 april was opgenomen met symptomen van het coronavirus. Cevher Toktas had hem naar het ziekenhuis gebracht omdat het jongetje hoestte en hoge koorts had. De artsen dachten aan het coronavirus en zetten hem samen met zijn vader in isolatie in een ziekenhuiskamer.

Toen vader Toktas een paar uur later om hulp riep en medisch personeel bij het jongetje kwam kijken, bleek dat hij niet meer ademde. Hij werd naar de intensive care gebracht, maar het was al te laat. Het jongetje was overleden. Het ziekenhuis ging er vanuit dat het coronavirus de oorzaak van zijn dood was. Het is onbekend of hij getest is.

De volgende dag haalde de familie Toktas het lichaam van hun zoon op om hem te begraven. Een paar dagen erna plaatste Cevher Toktas een foto van het graf op zijn Facebookpagina. Op de foto geeft zijn andere zoon bloemen op het graf water. Onder de foto stroomde het vol met condoleances.

Kussen

Maar de tragische dood van het kind kreeg opeens een bizarre wending toen Toktas elf dagen later het politiebureau binnenstapte om te vertellen dat het anders was gegaan: dat hij het was die het jongetje had gedood, door een kussen op zijn gezicht te duwen.

,,Ik hield het kussen op zijn gezicht tot hij niet meer bewoog’’, zou hij de politie verteld hebben. Volgens een lokale krant in zijn woonplaats Bursa had Toktas emotieloos aan de politie verteld dat hij het in een vlaag van verstandsverbijstering had gedaan, en dat hij niet van zijn zoon hield. ,,Ik weet niet waarom, maar ik heb nooit van hem gehouden.’’ Waarom hij anderhalve week nadien toch besloot zichzelf aan te geven, blijft onduidelijk.

Op social media heeft het emotionele reacties losgemaakt. De comments op Toktas’ Facebookpagina veranderden van warme condoleances in berichten van ongeloof en afschuw. ‘Hoe kun je dit je bloedeigen zoon aan doen?’, ‘wat een barbaarse actie, deze man is mentaal gestoord’ en ‘moge God hem straffen’ werd geschreven.