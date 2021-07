Turkije officieel weg uit vrouwenrechtenverdrag, duizenden demonstranten de straat op

De regering van Erdogan maakte eerder dit jaar bekend zich terug te trekken uit de Istanboel-Conventie. Die was in 2011 ondertekend in de grootste stad van Turkije. De terugtrekking is vandaag officieel, wat leidde tot nieuwe protesten tegen het besluit van de Turkse president.



Een officiële reden voor de terugtrekking is niet direct gegeven, maar eerder gingen in regeringskringen al geluiden op om het verdrag in de prullenbak te gooien. Het zou schadelijk zijn voor de conservatieve familiewaarden, en niet passen bij de Turkse samenleving. In het verdrag wordt gesproken over het belang van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Daarnaast beschermt het verdrag ook de lhbti-gemeenschap tegen geweld. In conservatieve kringen wordt dit gezien als het ‘propageren van homoseksualiteit’.