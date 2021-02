Turkije pakt honderden mensen op wegens vermeende banden met PKK na vondst 13 lichamen

Onderzoek naar schokkende ‘Valen­tijns­kaart’ politie Los Angeles

3:18 In Los Angeles is met afschuw gereageerd op een Valentijnskaart die onder het plaatselijke politiekorps circuleert. Op de kaart staat een afbeelding van George Floyd met de woorden: ‘You take my breath away’(Je beneemt mij de adem) Ook de familie van Floyd heeft geschokt gereageerd.