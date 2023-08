Turkije roept Nederland op het matje na verscheuren van koran

Oorlog Oekraïne LIVE | Zelensky in Grieken­land dat beschikt over de grootste F16-vloot van Europa

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontmoet maandagmiddag in Athene premier Kyriakos Mitsotakis. Dat meldt het kantoor van de Griekse premier. Griekenland exploiteert de grootste F16-vloot van Europa met zowel oudere modellen als gemoderniseerde Viper-versie. Zelensky was zondag in Nederland en Denemarken, die de levering van F-16's toezegden mits voldaan is aan een aantal randvoorwaarden. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.