Turkije zal door Verenigde Staten opgeleid 'terreurleger' vernietigen

Ouders H&M-modelletje verhuizen na ophef om trui

18:18 Een foto op de website van modeketen H&M maakte de afgelopen week flink de tongen los. Op de foto was een donker jongetje te zien die een trui droeg met de tekst: 'Coolest monkey in the Jungle'. Hierdoor ontstond wereldwijde ophef omdat het racistisch zou zijn. Deze discussie ging zo ver, dat de ouders van het twee-jarige jongetje, Liam, zelfs hebben besloten te verhuizen.