De Turkse president Erdogan heeft zojuist op de Turkse televisie verklaard dat 109 Koerden zijn uitgeschakeld. Turkse troepen worden in bevrijde dorpen ingehaald door blije burgers, aldus Erdogan. ,,Wij hebben geen problemen met onze Koerdische broeders, alleen met de terroristen.” De wereld hoeft Turkije geen lessen te leren over de strijd tegen Islamitische Staat, aldus de president. ,,Wij hebben 11.000 mensen van IS in onze gevangenis en we hebben 71.000 IS-strijders geweerd aan onze grenzen", aldus Erdogan. Turkije had zelf grote offers gebracht in de strijd tegen IS, benadrukte hij. IS’ers die in de gevangenis zitten blijven in de gevangenissen. IS’ers die worden geaccepteerd door hun land van herkomst zullen worden teruggestuurd naar het land van herkomst, aldus Erdogan.