Turkse politici voor het eerst sinds Erdogan live in debat

Voor het eerst sinds president Erdogan in Turkije aan de macht is, gingen toppolitici zondagavond live op tv in debat. Het werd een confrontatie tussen Erdogans kandidaat voor het burgemeesterschap van Istanboel, Binali Yildirim, en de kandidaat van de oppositie: Ekrem Imamoglu (CHP).

Heel Turkije sprak al dagen over het ‘historische debat’, alsof er werd afgeteld naar de Champions League-finale. Alle Turkse nieuwszenders zonden het debat uit. Erdogan had een dergelijk debat altijd afgehouden. Maar nu zijn kandidaat voor het burgemeesterschap van Istanboel in maart onverwacht verloor van de onbekende Imamoglu, zag hij een debat als een kans om afgehaakte kiezers terug te halen.

Of dat gelukt is, is zeer de vraag. Met zijn gebrek aan charisma speelde Yildirim de rol van vaderfiguur, die het opnam tegen de jonge, onervaren politicus. Het debat sleepte zich als een Turkse soap-opera drie uur voort, met drie keer een onderbreking voor reclame.

‘Wanbeleid’

Imamoglu was het meest in de aanval. ,,Zijn partij bestuurt Istanboel al 25 jaar’’, zei hij tegen Erdogans kandidaat Yildirim. ,,Alle problemen die we nu hebben, zijn die problemen waar zijn partij niets aan gedaan heeft.’’ De oppositiekandidaat stelde dat door het wanbeleid van Erdogans AKP één op de drie jongeren in Istanboel werkloos is, één op de vier gezinnen onder de armoedegrens leeft, en dat de gemeente veel belastinggeld heeft verspild aan veel te veel auto’s voor ambtenaren.

Yildirim reageerde verontwaardigd. Hij gaf veel voorbeelden van collectieve voorzieningen die door zijn partij zijn gerealiseerd: de uitbreiding van het metronet, de ziekenhuizen, de snelwegen. Hij probeerde zijn tegenstander af te schilderen als iemand die herhaaldelijk leugens verkoopt.

Imamoglu, die in de campagne veel indruk maakte met zijn positieve uitstraling en optimistische en tolerante uitspraken, won op 31 maart verrassend de verkiezingen om het burgemeesterschap van Istanboel. Het was een grote nederlaag voor president Erdogan, die intensief campagne had gevoerd om zijn geboortestad in handen te houden van zijn conservatief-islamitische AK-partij. Erdogan begon er in 1994 zijn carrière als burgemeester, zijn partij was er sindsdien onafgebroken aan de macht geweest.

Verkiezingen geannuleerd

Maar de Turkse Kiesraad annuleerde de uitslag van de verkiezingen wegens ongeregeldheden, en bepaalde dat deze over moet. Dat gebeurt komende zondag, 23 juni. Het besluit viel na talloze hertellingen en juridische procedures tegen vermeende onregelmatigheden.