Turkse president Erdogan wil Nederlandse en andere ambassadeurs het land uitzetten na rel om zakenman

Erdogan gaf eerder vandaag een toespraak waarin hij aankondigde dat Turkije de ambassadeurs wil uitzetten. Aanleiding is een oproep van de landen om de zakenman en filantroop Osman Kavala zo snel mogelijk vrij te laten. Deze werd mede ondertekend door De Kwaasteniet. ,,Ik heb onze minister van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven om zo snel mogelijk af te handelen dat deze tien ambassadeurs tot persona non grata worden verklaard’’, aldus Erdogan. Het gaat onder meer om ambassadeurs van Nederland, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Volgens Turkije is de oproep om Kavala vrij te laten ‘onverantwoordelijk’. De ambassadeurs van de landen waren eerder deze week al op het matje geroepen. Edorgan zou de minister van Buitenlandse Zaken hebben gezegd ‘dat we het ons niet kunnen veroorloven’ deze ambassadeurs in Turkije te hebben, zo citeerden Turkse media de president. Nederland heeft 'kennisgenomen’ van de uitspraken van Erdogan, zo laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. ,,Momenteel hebben wij geen officiële bevestiging dat Turkije de Nederlandse ambassadeur zal uitzetten. We zijn in afwachting van communicatie van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken over deze kwestie.”

Mislukte coup

Zakenman en filantroop Kavala zit sinds 2017 in de gevangenis. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de mislukte coup in 2016. De beschuldiging volgende kort nadat Kavala, na een eis van levenslang, was vrijgesproken van het financieren van protesten in Istanbul in 2013.



Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de regering van president Erdogan, waar de activistische Kavala kritisch over is, in december 2019 al opgedragen hem vrij te laten. Het hof in Straatsburg stelt dat hij vastzit om hem het zwijgen op te leggen.