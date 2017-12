Turkse rechter houdt journalisten in cel tot maart

Op die datum vindt pas de volgende sessie plaats. Enkelen van hen werden al veertien maanden geleden opgepakt en in de cel gezet. Hoofdredacteur Murat Sabuncu, onderzoeksjournalist Ahmet Sik, advocaat Akin Atalay en administrateur Emre Iper staan terecht wegens steun aan de plegers van de staatsgreep anderhalf jaar geleden. De openbaar aanklagers beweren dat Cumhuriyet in feite is overgenomen door de aanhangers van Fethullah Gülen, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte coup. De beschuldigden ontkennen elke betrokkenheid bij de beweging van de in de VS wonende geestelijke.



De zitting zorgde voor opwinding omdat de rechter bewakers opdracht gaf Sik uit de rechtszaal te verwijderen omdat hij politieke opmerkingen maakte. Sik schreef een kritisch boek over Gülen toen deze nog een bondgenoot en vriend was van de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan. Tijdens de zitting omschreef hij de Turkse regering als 'een autoritair regime toegewijd aan wreedheid', berichtte de krant waarvoor hij als freelancer werkzaam was.



Ook nadat hij naar buiten was gebracht, weigerde Sik stil te blijven. Hij herhaalde dat het een politiek proces is met rechters die niet onafhankelijk zijn. ,,De dag komt dat jullie terecht zullen staan, vergeet dat niet. En ik hoop voor jullie dat dat niet gebeurt in een rechtbank als deze'', zei hij volgens Cumhuriyet.