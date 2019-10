‘Turkse troepen trekken Noord-Syrië binnen’

Video en updateTurkije is Noord-Syrië binnengevallen. De Turkse luchtmacht heeft eerst luchtaanvallen uitgevoerd op zeker vier grensplaatsen in Syrië. Daarna zijn Turkse troepen de grens overgestoken. De Syrische Koerden die het gebied controleren meldden bombardementen op Tel Abyad, Ras al-Ain, Qamishli en Ain Issa. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) melden dat er zeker vijf burgers zijn omgekomen.

Turkse troepen trekken volgens het ministerie van Defensie in Ankara het noordoosten van Syrië binnen. President Erdogan had het begin van de operatie eerder op de dag aangekondigd. Zijn strijdkrachten begonnen met artilleriebeschietingen en luchtaanvallen. Maar nu gaan ook grondtroepen het gebied binnen dat Ankara als een bufferzone wil inrichten en waar Turkse troepen Koerdische milities moeten verdrijven.

Volgens de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn er slachtoffers onder de burgers, maar de organisatie noemde geen aantallen. Verder zijn grote groepen mensen op de vlucht geslagen.De actie komt nadat president Donald Trump besloot om Amerikaanse soldaten die in Noord-Syrië Koerdische troepen bijstaan weg te halen. De Koerdische strijders in het gebied bevestigen dat de Turkse luchtmacht begon met bombardementen.

Trump

President Trump veroordeelt Turkse aanval op Syrië. Hij noemt de Turkse operaties tegen Koerden in het noorden van het buurland “een slecht idee” en beklemtoont dat de Verenigde Staten er niet achter staan. Turkije wil al lang Koerdische milities in het noordoosten van Syrië bestrijden, maar werd geremd door de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in het gebied. Trump heeft Erdogan eerder deze week gewaarschuwd voor zware economische sancties als hij het te bont maakt in Syrië.

Turkse troepen in het grensgebied.

Vredeslente

,,Operatie Vredeslente gaat de terroristische dreiging tegen Turkije neutraliseren”, schrijft Erdogan op Twitter. ,,De operatie gaat leiden tot een veilige zone in het gebied. Syrische vluchtelingen kunnen dan weer terugkeren naar huis”, vervolgt de president.

De stap van Turkije zat er al langere tijd aan te komen. De Turkse regering wil Koerdische milities op afstand houden die, volgens de Turkse overheid, net als de Turks-Koerdische PKK uit terroristen bestaan. Erdogan wil daarnaast een gebied creëren waar twee tot drie miljoen Syrische vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Nu zitten die nog in Turkije.

De Amerikaanse president Trump liet gisteren weten dat vijftig Amerikaanse militairen uit het gebied zijn teruggetrokken.

Turkse inval

Ambassadeur

De Amerikaanse ambassadeur in Turkije is door het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken opgeroepen langs te komen om te worden geïnformeerd over de operatie die het Turkse leger is begonnen in Syrië. Dat meldden Amerikaanse media.

Turkije stond klaar om Syrië binnen te vallen nadat president Trump onverwacht bekendmaakte zijn troepen uit het gebied terug te trekken. De Amerikanen werkten daar samen met de Koerdische milities van de YPG. De Koerden houden ook honderden IS-strijders uit Europese landen gevangen. Trump wil dat Turkije die overneemt.

NAVO

NAVO-topman Jens Stoltenberg rekent erop dat Turkije terughoudend handelt bij zijn militaire operatie in het noorden van Syrië. Hij roept de NAVO-lidstaat op de winst die is gemaakt bij het terugdringen van terreurbeweging Islamitische Staat niet in gevaar te brengen.